“Superquark”, i servizi dell’ultima puntata del programma di Piero Angela (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il documentario della Doc Lab realizzato da Marco Visalberghi “Gli Ultimi Ghiacci”, apre l’ultima puntata “Superquark”, il lascito finale di Piero Angela, in onda stasera 24 agosto alle 21.20 su Rai 1. Il documentario “entra” nei ghiacciai, nei tunnel e nei cosiddetti mulini glaciali in compagnia dello speleologo Francesco Sauro e dell’astronauta Luca Parmitano per svelare segreti e volti inconsueti di questi giganti di ghiaccio. I ghiacciai di tutto il mondo si stanno sciogliendo sempre più velocemente e si calcola che a fine secolo, quelli delle Alpi saranno completamente scomparsi. Per questo vengono monitorati anche dallo spazio con satelliti, ma è anche essenziale studiarli dall’interno, per scoprire ciò ne indebolisce il “cuore”. Un meccanismo che sembra essere la causa delle recenti e improvvise catastrofi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il documentario della Doc Lab realizzato da Marco Visalberghi “Gli Ultimi Ghiacci”, apre l’ultima”, il lascito finale di, in onda stasera 24 agosto alle 21.20 su Rai 1. Il documentario “entra” nei ghiacciai, nei tunnel e nei cosiddetti mulini glaciali in compagnia dello speleologo Francesco Sauro e dell’astronauta Luca Parmitano per svelare segreti e volti inconsueti di questi giganti di ghiaccio. I ghiacciai di tutto il mondo si stanno sciogliendo sempre più velocemente e si calcola che a fine secolo, quelli delle Alpi saranno completamente scomparsi. Per questo vengono monitorati anche dallo spazio con satelliti, ma è anche essenziale studiarli dall’interno, per scoprire ciò ne indebolisce il “cuore”. Un meccanismo che sembra essere la causa delle recenti e improvvise catastrofi ...

