Stefano de Martino | salta il suo programma su Rai2 | ‘ non è più previsto in autunno’ Cosa è successo 

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Tra pochi giorni ricomincia la nuova stagione televisiva, con l’arrivo di settembre infatti vedremo tornare in onda alcuni programmi storici e altri molto attesi dal pubblico. Tuttavia, nonostante l’annuncio già avvenuto, una delle nuove trasmissioni non vedrà la luce, almeno per il momento. LEGGI ANCHE : — Belen Rodriguez, ecco come la figlia Luna Marì chiamaDedichiara nella stories Si tratta di Sing Sing Sing,per il quale era stata prevista la presenza in qualità di conduttore diDe: alla fine i vertici di Rai Due hanno deciso di non mandarlo in onda. La trasmissione sarebbe dovuta essere un riadattamento italiano del fortunato varietà americano “That’s my Jam” condotto da Jimmy Fallon. Il...

robertopontillo : RT @Baccotvnews: ??Ema Stokholma, la conduttrice di Rai #Radio2, ora in onda su #Rai2 con #Radio2Happyfamily e poche settimane fa nel backst… - LiberoMagazine_ : #StefanoDeMartino avrebbe dovuto debuttare a settembre su #Rai2 con un nuovo programma, ma i vertici Rai hanno deci… - Baccotvnews : ??Ema Stokholma, la conduttrice di Rai #Radio2, ora in onda su #Rai2 con #Radio2Happyfamily e poche settimane fa nel… - zazoomblog : Belen svela un retroscena fra Stefano De Martino e Luna Marì: fan senza parole - #Belen #svela #retroscena… - infoitcultura : Stefano De Martino salta il nuovo programma 'Sing Sing Sing' -

... come quello in località San, dove l'acqua crea uno spettacolo a cielo aperto. Campo ... vi segnaliamo, seppur non nella stessa zona dei precedenti, Rocca Calascio e Santodi Sessanio, ...Belen Rodriguez ha svelato come sua figlia Luna Marì sarebbe solita chiamareDe. Belen Rodriguez ha svelato via social come la sua bambina, Luna Marì, chiamerebbeDe(il padre di suo figlio Santiago con cui è tornata insieme alcuni mesi fa). ...Belen Rodriguez ha svelato come sua figlia Luna Marì sarebbe solita chiamare Stefano De Martino. Belen Rodriguez ha svelato via social come la sua bambina, Luna Marì, chiamerebbe Stefano De Martino (i ...Maria Belen Rodriguez è tornata a splendere come solo lei sa fare nell'ultimo post, lo scatto al mare diventa virale in un attimo ...