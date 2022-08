Sonego-Cressy stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Winston-Salem 2022 (Di mercoledì 24 agosto 2022) Lorenzo Sonego sfiderà Maxime Cressy negli ottavi di finale del torneo Atp 250 di Winston-Salem 2022 (cemento outdoor). Dopo quattro eliminazioni consecutive all’esordio, finalmente il torinese ha rotto il ghiaccio andando ad estromettere in due set l’ostico cileno Alejandro Tabilo. Successo convincente anche per lo statunitense di origini francesi, che ha lasciato solamente sei giochi al malcapitato australiano James Duckworth. Tra i due non ci sono precedenti da registrare. Le quote dei bookmakers tendono a favorire il bombardiere a stelle e strisce. Quest’ultimo, infatti, sta disputando una stagione di altissimo livello in cui ha raggiunto ben due finali (Melbourne e Eastbourne) e portato a casa il primo titolo in carriera a livello di circuito maggiore a Newport. Sonego dovrà ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 agosto 2022) Lorenzosfiderà Maximenegli ottavi di finale del torneo Atp 250 di(cemento outdoor). Dopo quattro eliminazioni consecutive all’esordio, finalmente il torinese ha rotto il ghiaccio andando ad estromettere in due set l’ostico cileno Alejandro Tabilo. Successo convincente anche per lo statunitense di origini francesi, che ha lasciato solamente sei giochi al malcapitato australiano James Duckworth. Tra i due non ci sono precedenti da registrare. Le quote dei bookmakers tendono a favorire il bombardiere a stelle e strisce. Quest’ultimo, infatti, sta disputando una stagione di altissimo livello in cui ha raggiunto ben due finali (Melbourne e Eastbourne) e portato a casa il primo titolo in carriera a livello di circuito maggiore a Newport.dovrà ...

