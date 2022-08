"Scuola? Ecco cosa bisogna fare subito": la lezione di Salvini a Letta dopo la bordata di fischi (Di mercoledì 24 agosto 2022) Matteo Salvini dà una lezione a Enrico Letta. Il segretario del Pd ha subito una bordata di fischi durante il dibattito al Meeting di Rimini nel momento in cui ha proposto l'estensione della Scuola dell'obbligo fino ai 18 anni. Un'uscita impopolare che ha scatenato i "buu" della platea. Letta ha però dimenticato le tasche delle famiglie che sempre di più devono fare i conti con il caro vita e con l'inflazione. In questi mesi i portafogli degli italiani hanno perso potere d'acquisto e di fatto le misure economiche che dovrà varare il prossimo governo dopo il 25 settembre dovranno andare in questa direzione: dare fiato alle tasche delle famiglie schiacciate da spese insostenibili. E un punto molto importante delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Matteodà unaa Enrico. Il segretario del Pd haunadidurante il dibattito al Meeting di Rimini nel momento in cui ha proposto l'estensione delladell'obbligo fino ai 18 anni. Un'uscita impopolare che ha scatenato i "buu" della platea.ha però dimenticato le tasche delle famiglie che sempre di più devonoi conti con il caro vita e con l'inflazione. In questi mesi i portafogli degli italiani hanno perso potere d'acquisto e di fatto le misure economiche che dovrà varare il prossimo governoil 25 settembre dovranno andare in questa direzione: dare fiato alle tasche delle famiglie schiacciate da spese insostenibili. E un punto molto importante delle ...

