Sarah Michelle Gellar e la lontananza dal set: 'Dopo la morte di Robin Williams avevo bisogno di una pausa' (Di mercoledì 24 agosto 2022) Sarah Michelle Gellar rivela le ragioni che l'hanno spinta a prendersi una lunga pausa dal set. L'attrice, diventata famosa in tutto il mondo con il ruolo da protagonista in 'Buffy - L'ammazzavampiri',... Leggi su leggo (Di mercoledì 24 agosto 2022)rivela le ragioni che l'hanno spinta a prendersi una lungadal set. L'attrice, diventata famosa in tutto il mondo con il ruolo da protagonista in 'Buffy - L'ammazzavampiri',...

fey_folk : Un serie con Sarah Michelle Gellar come Harley Quinn. Per favore! - ItaliaSmg : RT @comingsoonit: Se #SarahMichelleGellar, che vedremo prossimamente in Wolf Pack, ha deciso di prendersi una lunga pausa dal lavoro per de… - comingsoonit : Se #SarahMichelleGellar, che vedremo prossimamente in Wolf Pack, ha deciso di prendersi una lunga pausa dal lavoro… - matbrewster : Sarah Michelle Gellar in Scream 2 (1997) - gual89 : Anne Heche disturbante in uno degli horror più iconici degli anni 90, con le stelle dell'epoca Jennifer Love Hewitt… -