Sampdoria Fagioli, contatti positivi: ora la decisione (Di mercoledì 24 agosto 2022) La Sampdoria e la Juventus stanno portando avanti i contatti per quanto riguarda il futuro di Fagioli, attesa la decisione del centrocampista La Sampdoria e la Juventus stanno portando avanti i contatti per quanto riguarda il futuro di Fagioli, attesa la decisione del centrocampista. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il contatto tra le parti sarebbe stato positivo e si potrebbe anche chiudere. Alla finestra restano anche Empoli e Cremonese. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 agosto 2022) Lae la Juventus stanno portando avanti iper quanto riguarda il futuro di, attesa ladel centrocampista Lae la Juventus stanno portando avanti iper quanto riguarda il futuro di, attesa ladel centrocampista. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il contatto tra le parti sarebbe stato positivo e si potrebbe anche chiudere. Alla finestra restano anche Empoli e Cremonese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : Le ultime sul futuro di #Fagioli ?? - Dario59452333 : RT @Fidanzaluca02: Incontro in corso tra la #Juventus e la #sampdoria per #fagioli [@GianniBalzarini] - Dario59452333 : RT @VincenzoCund: La @sampdoria batte la concorrenza per #Fagioli ???????? I blucerchiati hanno trovato l’accordo con la @juventusfc per il p… - VincenzoCund : E tutto sembra ritornare sul passaggio di #Fagioli alla @sampdoria ???????? - Cucciolina96251 : RT @Fidanzaluca02: Incontro in corso tra la #Juventus e la #sampdoria per #fagioli [@GianniBalzarini] -