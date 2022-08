Sampdoria, Depaoli verso l’addio: su di lui Verona e Salernitana (Di mercoledì 24 agosto 2022) La Sampdoria vuole sfoltire sugli esterni: il principale candidato alla partenza è Depaoli, che piace a Verona e Salernitana La Sampdoria deve fare i conti con la lista da consegnare entro la fine del calciomercato: tre terzini a destra son troppi. Tenendo conto che Andrea Conti, ora non in lista, sta rientrando dall’infortunio e sarà presto a disposizione di Marco Giampaolo, bisognerà fare delle scelte. Il più sacrificabile, perché ha mercato, è Fabio Depaoli. Il tempo stringe e la Sampdoria deve riallacciare i contatti con Verona e Salernitana che si erano fatte avanti per il terzino blucerchiato. Se non si pervenisse alla cessione per formare la lista si dovrà tenere fuori qualche elemento ed è una scelta “antipatica” che la ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 agosto 2022) Lavuole sfoltire sugli esterni: il principale candidato alla partenza è, che piace aLadeve fare i conti con la lista da consegnare entro la fine del calciomercato: tre terzini a destra son troppi. Tenendo conto che Andrea Conti, ora non in lista, sta rientrando dall’infortunio e sarà presto a disposizione di Marco Giampaolo, bisognerà fare delle scelte. Il più sacrificabile, perché ha mercato, è Fabio. Il tempo stringe e ladeve riallacciare i contatti conche si erano fatte avanti per il terzino blucerchiato. Se non si pervenisse alla cessione per formare la lista si dovrà tenere fuori qualche elemento ed è una scelta “antipatica” che la ...

MomentiCalcio : #Verona, via #Barak pronti #Ilicic e Depaoli: trattative serrate con Atalanta e Sampdoria - SampNews24 : Calciomercato #Sampdoria, #Depaoli verso l’addio? La decisione del club blucerchiato - Fprime86 : RT @NicoSchira: Lavori in corso per il ritorno di Fabio #DePaoli al #Verona dalla #Sampdoria in prestito con diritto di riscatto. #calciome… - ManuFilippone95 : RT @NicoSchira: Lavori in corso per il ritorno di Fabio #DePaoli al #Verona dalla #Sampdoria in prestito con diritto di riscatto. #calciome… - SBKreal : RT @NicoSchira: Lavori in corso per il ritorno di Fabio #DePaoli al #Verona dalla #Sampdoria in prestito con diritto di riscatto. #calciome… -