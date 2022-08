Roma, poliziotto investe e uccide un 20enne in scooter: arrestato per omicidio stradale (Di mercoledì 24 agosto 2022) Un ragazzo di 20 anni a bordo di uno scooter è stato travolto da un’auto ed è morto all’alba di oggi 24 agosto, a Roma. È successo in via Prenestina, all’altezza dello svincolo per il Gra. Alla guida dell’auto coinvolta nello scontro c’era un poliziotto: era già stato sospeso in precedenza dal servizio e dovrà rispondere ora di omicidio stradale. L’uomo, 46enne, è stato sottoposto agli esami alcolemici e tossicologici di rito e i rilievi sul luogo dell’incidente sono stati affidati alla polizia locale, incaricata delle indagini. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Un ragazzo di 20 anni a bordo di unoè stato travolto da un’auto ed è morto all’alba di oggi 24 agosto, a. È successo in via Prenestina, all’altezza dello svincolo per il Gra. Alla guida dell’auto coinvolta nello scontro c’era un: era già stato sospeso in precedenza dal servizio e dovrà rispondere ora di. L’uomo, 46enne, è stato sottoposto agli esami alcolemici e tossicologici di rito e i rilievi sul luogo dell’incidente sono stati affidati alla polizia locale, incaricata delle indagini. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

