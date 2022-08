Napoli, Meret potrebbe diventare terzo portiere ed andare via a zero (Di mercoledì 24 agosto 2022) Alex Meret potrebbe attualmente diventare il terzo portiere del Napoli per poi lasciare il club a parametro zero. Calciomercato.it analizza la situazione del portiere del … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 24 agosto 2022) Alexattualmenteildelper poi lasciare il club a parametro. Calciomercato.it analizza la situazione deldel … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

AlfredoPedulla : Portiere #Napoli: #Navas intriga parecchio, lui è pronto, il #Napoli anche. Si cerca la quadra con il coinvolgiment… - AlfredoPedulla : #Raspadori: presto il tweet di #DeLa ? #Navas: contatti anche oggi, il #Napoli potrebbe decidere anche di restare c… - juvinsight : #Napoli pronto a mandare in prestito Alex #Meret o anche a cederlo in via definitiva se dovesse arrivare una buona… - NapoliAddict : Meret, che 'agonia': può restare come terzo portiere col contratto in scadenza #Napoli #ForzaNapoliSempre… - steampunk_egg : @tutto_regolare Meret non ha contribuito ad un gol, Via da Napoli -