webecodibergamo : Il programma -

L'Eco di Bergamo

Ci saranno inoltre aperture straordinarie per ledella Biblioteca Civica Angelo Mai e GAMeC, ...e lo spettacolo dei gruppi presenti al trentottesimo Festival Internazionale del. A ...Capoluogo che propone anche Incontriamoci al Museo 'Case Piavone' - 33° Rassegna del... ...ED ESCURSIONI - A Treviso, presso il Museo Bailo, non si può assolutamente perdere la mostra '... Mostre, folclore e bancarelle in centro: tutte le iniziative per Sant'Alessandro Il programma. «Costruire la pace» è il tema scelto quest’anno per celebrare il patrono della città. Ricco carnet di appuntamenti tra spettacoli, arte e musica. Bergamo celebra Sant’Alessandro con un r ...Bergamo. Per festeggiare il patrono di Bergamo, Sant’Alessandro, come da tradizione ci sono in programma tutta una serie di iniziative nel segno della cultura e della fede. Un itinerario, scandito da ...