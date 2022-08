“Ma come ti è venuto in mente?”. Georgina Rodriguez, pizzicata così in chiesa. E qualcuno storce il naso (Di mercoledì 24 agosto 2022) Georgina Rodriguez è polemica al santuario. La famosa e meravigliosa moglie di Cristiano Ronaldo è stata infatti molto criticata per essersi presentata vestita in un certo modo, al Santuario di Fatima in Portogallo. Ma come stanno davvero le cose? C’è da dire che la bellissima 28enne è molto credente, così come il famoso calciatore. così, dopo aver perso qualche mese fa il figlio che aspettava, si è recata in un luogo sacro per cercare un po’ di conforto dal lutto. Georgina scrive appunto su Instagram: “Continua a guidare e illuminare il mio cammino, piccola Vergine”. Tuttavia, le foto a corredo hanno fatto storcere il naso a qualcuno. come ben visibile dagli scatti nel santuario, ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 24 agosto 2022)è polemica al santuario. La famosa e meravigliosa moglie di Cristiano Ronaldo è stata infatti molto criticata per essersi presentata vestita in un certo modo, al Santuario di Fatima in Portogallo. Mastanno davvero le cose? C’è da dire che la bellissima 28enne è molto credente,il famoso calciatore., dopo aver perso qualche mese fa il figlio che aspettava, si è recata in un luogo sacro per cercare un po’ di conforto dal lutto.scrive appunto su Instagram: “Continua a guidare e illuminare il mio cammino, piccola Vergine”. Tuttavia, le foto a corredo hanno fattore ilben visibile dagli scatti nel santuario, ...

