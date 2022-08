Libero processa Allegri | sembra sia rimasto l’unico a credere in ciò che dice e fa

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Su, Claudio Savelli fa il processo al tecnico della Juventus, Massimiliano. “sia rimasta una sola persona sulla terra ain ciò che Maxe fa. Questa persona si chiama Max”. Fa le pulci alle frasi pronunciate dall’allenatore, soprattutto nelle ultime settimane. Come quando ha detto che «il calcio è semplice, bisogna passarla a quelli con la stessa maglia». Savelli scrive: “Il calcio non è semplice. Può diventarlo se le squadre hanno complessi meccanismi che funzionano. Non è il caso della Juventus. Per questo c’è chi sostiene che Max sia il peggior allenatore in serie A”. Non lo è, ma “di certo il suo lavoro finora non giustifica l’ingaggio da 7 milioni netti all’anno”. E nemmeno il suo atteggiamento lo giustifica. “in ...