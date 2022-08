Juve, arriva l’agente di Milik: positivo il primo summit, i contatti proseguono (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ore decisive per il mercato della Juventus: arriva l’agente di Milik a Torino per definire l’affare AGGIORNAMENTO 19:50 – positivo il primo summit tra David Pantak, agente di Arkadiusz Milik, a la Juventus. La dirigenza bianconera ha confermato al procuratore che garantirà all’attaccante lo stesso ingaggio che percepisce al Marsiglia, col quale c’è già l’accordo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ore decisive per il mercato dellantus:dia Torino per definire l’affare AGGIORNAMENTO 19:50 –iltra David Pantak, agente di Arkadiusz, a lantus. La dirigenza bianconera ha confermato al procuratore che garantirà all’attaccante lo stesso ingaggio che percepisce al Marsiglia, col quale c’è già l’accordo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

