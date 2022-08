Guasto a treno, persone bloccate per ore in tunnel della Manica (Di mercoledì 24 agosto 2022) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 24 agosto 2022) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

RaiNews : Il guasto al treno: turisti bloccati per ore nel tunnel della Manica. Poi l'evacuazione attraverso la galleria di s… - fanpage : Persone che piangevano dalla paura, altre terrorizzate da attacchi di panico, bimbi in lacrime per la fame, il tutt… - SkyTG24 : Tunnel della Manica, treno fermo per un guasto: passeggeri evacuati a piedi - augusto_amato : Eurotunnel, scene da incubo: si ferma il treno, passeggeri evacuati - xiadrop : c’è stato un guasto sul treno e non si sa quanto ritardo farà voi che mi dite -