Fedez torna a parlare dell’intervento subìto: “Mancandomi diversi organi e un pezzo di intestino…” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Mentre è ancora in vacanza, Fedez si prende del tempo per rispondere alle domande dei follower, e i quesiti non riguardano solo la polemica per il video a Ibiza, ma anche qualche curiosità circa l’intervento che l’artista ha subìto nei mesi scorsi. Ecco quindi che veniamo a sapere come sono cambiate le sue abitudini a tavola: “Fortunatamente non sono diventato diabetico, devo però sempre controllare la glicemia e stare attento all’alimentazione, non posso più fare il pazzerello con i cibi e l’alcol”, ha spiegato. E ancora: “Mancandomi diversi organi e un pezzo di intestino, ogni volta che vado al ce**o è una festa” ha poi aggiunto strappando un sorriso ai fan. Ma quel che più conta è che ora vada tutto per il meglio: “Sto bene, a settembre ho delle visite di controllo, ma sto molto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Mentre è ancora in vacanza,si prende del tempo per rispondere alle domande dei follower, e i quesiti non riguardano solo la polemica per il video a Ibiza, ma anche qualche curiosità circa l’intervento che l’artista hanei mesi scorsi. Ecco quindi che veniamo a sapere come sono cambiate le sue abitudini a tavola: “Fortunatamente non sono diventato diabetico, devo però sempre controllare la glicemia e stare attento all’alimentazione, non posso più fare il pazzerello con i cibi e l’alcol”, ha spiegato. E ancora: “e undi intestino, ogni volta che vado al ce**o è una festa” ha poi aggiunto strappando un sorriso ai fan. Ma quel che più conta è che ora vada tutto per il meglio: “Sto bene, a settembre ho delle visite di controllo, ma sto molto ...

ilfattovideo : Fedez torna a parlare dell’intervento subìto: “Mancandomi diversi organi e un pezzo di intestino…” - MontiFrancy82 : @rtl1025 POWER HITS ESTATE 2022: L’EVENTO MUSICALE PIÙ ATTESO DELL’ANNO TORNA IN RADIOVISIONE. IL CAST COMPLETO… - SMSNEWSOFFICIAL : @rtl1025 POWER HITS ESTATE 2022: L’EVENTO MUSICALE PIÙ ATTESO DELL’ANNO TORNA IN RADIOVISIONE. IL CAST COMPLETO… - ItalicoOpposto : @BarussoDortmund @andremarte_ @MauritiOstanzo Torna ad ascoltare Fedez Minkia bimbo… - ghiaccia : @tonidellanna74 @Fedez Vedi di imparare qualcosa: hai fatto una figura di palta, ti va bene se non ti querela, i so… -