**Elezioni: Carfagna, 'idea Letta su asilo obbligatorio 'sovietica' e fuori da realtà'** (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - “L'idea di Enrico Letta dell'asilo obbligatorio non solo è in perfetto stile sovietico ma anche fuori dalla realtà: lo sa Enrico Letta che l'offerta di nidi e asili in molti Comuni del Sud non arriva al 15 per cento dei bambini residenti? Lo sa che al Sud oltre il 60 per cento delle madri non è occupata né può esserlo per mancanza di asili?". Così Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale. "Torni nella realtà: la sola, colossale operazione in favore dei bambini e delle madri è quella pensata e realizzata con gli investimenti del Pnrr e con la definizione dei Livelli Essenziali di Prestazione. Mi sono battuta per questo e oggi ci sono le risorse per portare l'offerta di nidi in ogni ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - “L'di Enricodell'non solo è in perfetto stile sovietico ma anchedalla: lo sa Enricoche l'offerta di nidi e asili in molti Comuni del Sud non arriva al 15 per cento dei bambini residenti? Lo sa che al Sud oltre il 60 per cento delle madri non è occupata né può esserlo per mancanza di asili?". Così Mara, ministro per il Sud e la Coesione territoriale. "Torni nella: la sola, colossale operazione in favore dei bambini e delle madri è quella pensata e realizzata con gli investimenti del Pnrr e con la definizione dei Livelli Essenziali di Prestazione. Mi sono battuta per questo e oggi ci sono le risorse per portare l'offerta di nidi in ogni ...

mara_carfagna : Capisco i timori di Boccia, protettore del feudo di Emiliano, che confonde le elezioni con una guerra e incita alla… - mara_carfagna : La Rai e gli editori rispettino gli elettori: le elezioni non sono un referendum, i duelli a due Letta e Meloni son… - mara_carfagna : Sono orgogliosa di essere a un tavolo con colleghi che non hanno solo fatto promesse, le hanno realizzate. Per ques… - infoitinterno : Elezioni: Carfagna, idea Letta asilo obbligatorio in stile sovietico - infoitinterno : #FLASH# ELEZIONI: CARFAGNA, IDEA LETTA ASILO OBBLIGATORIO IN STILE SOVIETICO -