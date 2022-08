È morto Gino Cogliandro, l’attore e cabarettista aveva 72 anni (Di mercoledì 24 agosto 2022) caption id="attachment 328397" align="alignleft" width="150" Gino Cogliandro/captionÈ morto a 72 anni Gino Cogliandro, attore e cabarettista nato a Napoli nel 1949, molto popolare negli anni '80 con il trio comico Trettré, gruppo fondato con Mirko Setaro ed Edoardo Romano. A dare la notizia sui propri profili social è stato Gianni Simioli: "A me, me pare 'na strunzata - scrive -, ma purtroppo non lo è. E ascolto, a volume altissimo: Beach on the Beach". Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 24 agosto 2022) caption id="attachment 328397" align="alignleft" width="150"/captionÈa 72, attore enato a Napoli nel 1949, molto popolare negli'80 con il trio comico Trettré, gruppo fondato con Mirko Setaro ed Edoardo Romano. A dare la notizia sui propri profili social è stato GiSimioli: "A me, me pare 'na strunzata - scrive -, ma purtroppo non lo è. E ascolto, a volume altissimo: Beach on the Beach".

