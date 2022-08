Clemente Mastella presenta il suo partito a km 0 e pubblica il numero di telefono | “Io sono l’unico politico che risponde”

(Di mercoledì 24 agosto 2022)e ildicondiviso: secondo il primo cittadino di Benevento èche. I politici italiani continuano a inventarsi nuovi canali per arrivare agli elettori, troppe volte stravaganti più che concreti.il suoa km 0, sindaco di Benevento e leader di Noi di Centro Europeisti, allazione dei candidati della sua formazione politica alle elezioni del prossimo 25 settembre ha portato un cartello con su scritto il suodipersonale. Un modo sicuramente stravagante per fare campagna elettorale. ...

Colpo di scena alla presentazione delle liste a Napoli di 'Noi di centro europeisti', il movimento capitanato da Clemente Mastella. Il sindaco di Benevento ha stupito tutti dando a favore di macchine fotografiche e telecamente il suo numero di cellulare personale. 'Farò una cosa che non fa nessuno: io rispondo direttamente ai cittadini a questo numero 3355930411, chiunque può chiamarmi e rispondo per esigenze ...' Noi siamo un partito a km 0. Il mio simbolo è Mastella Noi di Centro Europeisti, ma voglio anche fare una cosa che non fa nessuno. Provate a far chiamare a un cittadino italiano un leader politico.