Calciomercato.com – Milan, prende quota la pista Onana: storia e curiosità del ‘piccolo Kessie’ con la 23 di LeBron | Primapagina (Di mercoledì 24 agosto 2022) 2022-08-24 11:00:00 Fermi tutti! Quando pesca in Francia, Paolo Maldini non sbaglia. Il guizzo più importante è Pierre Kalulu pescato nel Lione con 0 presenze in prima squadra, ora il Milan ha messo gli occhi sul Bordeaux dove c’è Jean Onana che sta prendendo quota. Centrocampista classe 2000, negli ultimi giorni ha scalato le gerarchie nella lista degli obiettivi rossoneri. Superato Onyedika, l’idea della società è quella di investire una cifra intorno ai 4/5 milioni di euro. Più indietro Vranckx del Wolfsburg. GLI INCROCI – Un piccolo Kessie che pressa, rompe il gioco degli avversari e può far ripartire l’azione. “Sa fare anche gol” assicura l’ex attaccante Blaise Nkufo, che ha visto crescere Onana nella sua Academy. Tre gol e due assist nell’ultima stagione chiusa con la ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 24 agosto 2022) 2022-08-24 11:00:00 Fermi tutti! Quando pesca in Francia, Paolo Maldini non sbaglia. Il guizzo più importante è Pierre Kalulu pescato nel Lione con 0 presenze in prima squadra, ora ilha messo gli occhi sul Bordeaux dove c’è Jeanche stando. Centrocamclasse 2000, negli ultimi giorni ha scalato le gerarchie nella lista degli obiettivi rossoneri. Superato Onyedika, l’idea della società è quella di investire una cifra intorno ai 4/5 milioni di euro. Più indietro Vranckx del Wolfsburg. GLI INCROCI – Un piccolo Kessie che pressa, rompe il gioco degli avversari e può far ripartire l’azione. “Sa fare anche gol” assicura l’ex attaccante Blaise Nkufo, che ha visto crescerenella sua Academy. Tre gol e due assist nell’ultima stagione chiusa con la ...

