Aiuti ai poveri e tasse, così si aggira la par condicio in Tv. Nel mirino il Reddito di cittadinanza. Pochi dubbi invece sulla Flat Tax (Di mercoledì 24 agosto 2022) Le regole sono chiare e, soprattutto, il loro rispetto monitorato dall’attenta vigilanza di una Authority preposta, l’Agcom. Soprattutto in tempo di campagna elettorale. Il problema, però, è che poi al di là di chi venga ospitato in trasmissione, aggirare la par condicio a quanto pare non è poi così difficile. Basta d’altronde fare zapping ogni giorno, ogni sera, tra i vari canali e i vari talk per rendersene conto in maniera cristallina. Un esempio lampante è l’attacco concentrico al Reddito di cittadinanza, misura bandiera dei Cinque Stelle, regolarmente fatto passare come una truffa. Quasi come se lo strumento ideato dal governo Conte1 e poi portato avanti dagli esecutivi successivi incentivi solo e soltanto comportamenti illegali, e non sia un formidabile mezzo di lotta alla povertà, come peraltro ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 24 agosto 2022) Le regole sono chiare e, soprattutto, il loro rispetto monitorato dall’attenta vigilanza di una Authority preposta, l’Agcom. Soprattutto in tempo di campagna elettorale. Il problema, però, è che poi al di là di chi venga ospitato in trasmissione,re la para quanto pare non è poidifficile. Basta d’altronde fare zapping ogni giorno, ogni sera, tra i vari canali e i vari talk per rendersene conto in maniera cristallina. Un esempio lampante è l’attacco concentrico aldi, misura bandiera dei Cinque Stelle, regolarmente fatto passare come una truffa. Quasi come se lo strumento ideato dal governo Conte1 e poi portato avanti dagli esecutivi successivi incentivi solo e soltanto comportamenti illegali, e non sia un formidabile mezzo di lotta alla povertà, come peraltro ...

LaVeritaWeb : Col decreto Aiuti bis, il governo ha regalato soldi a Gavi, ente finanziato da Mr Microsoft, per procurare fiale pe… - kiaro_oscuro : @peppesz @cicciogia Non votare nessuno, vuol dire esser favorevoli a chi: nega la crisi climatica, promette di togl… - bakin_dad : RT @LaVeritaWeb: Col decreto Aiuti bis, il governo ha regalato soldi a Gavi, ente finanziato da Mr Microsoft, per procurare fiale per i Pae… - Bardana2022 : RT @LaVeritaWeb: Col decreto Aiuti bis, il governo ha regalato soldi a Gavi, ente finanziato da Mr Microsoft, per procurare fiale per i Pae… - Gianni78605577 : @aleCattaneo79 meglio un voto di scambio che aiuti i #poveri, che un voti di scambio con la #mafia.?? #inondala7 -