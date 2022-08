Vaccini Covid aggiornati, verso via libera Ema 1 settembre (Di martedì 23 agosto 2022) Milano, 23 ago. (Adnkronos Salute)() - Vaccini anti-Covid aggiornati a Omicron verso il via libera in Ue. E' prevista per giovedì 1 settembre la riunione straordinaria del Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell'Agenzia europea del farmaco Ema in cui si discuteranno le richieste di autorizzazione presentate da Moderna e da Pfizer/BioNTech, per Vaccini a mRna bivalenti, adattati per coprire la sottovariante Omicron BA.1 e il ceppo originario di Sars-Cov-2. "Scopo dell'incontro è concludere, se possibile, la valutazione delle due domande", spiega l'Ema annunciando l'appuntamento dell'1 settembre. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) Milano, 23 ago. (Adnkronos Salute)() -anti-a Omicronil viain Ue. E' prevista per giovedì 1la riunione straordinaria del Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell'Agenzia europea del farmaco Ema in cui si discuteranno le richieste di autorizzazione presentate da Moderna e da Pfizer/BioNTech, pera mRna bivalenti, adattati per coprire la sottovariante Omicron BA.1 e il ceppo originario di Sars-Cov-2. "Scopo dell'incontro è concludere, se possibile, la valutazione delle due domande", spiega l'Ema annunciando l'appuntamento dell'1

