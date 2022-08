UEFA, sanzioni per 10 club sul FPF: ci sono Juve e Inter (Di martedì 23 agosto 2022) La UEFA si prepara ad annunciare sanzioni nel prossimo mese per dieci club che avrebbero violato le regole del Fair Play Finanziario fino alla stagione 2020/21, tra cui Barcellona, ??Paris Saint-Germain, Juventus, Inter e Roma. Lo riporta il quotidiano inglese The Times. Resta inteso – scrive ancora il quotidiano – che l’analisi iniziale ha evidenziato L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 23 agosto 2022) Lasi prepara ad annunciarenel prossimo mese per dieciche avrebbero violato le regole del Fair Play Finanziario fino alla stagione 2020/21, tra cui Barcellona, ??Paris Saint-Germain,ntus,e Roma. Lo riporta il quotidiano inglese The Times. Resta inteso – scrive ancora il quotidiano – che l’analisi iniziale ha evidenziato L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

cmdotcom : Fair play finanziario, indagine #Uefa su 20 squadre: ci sono #Juve, #Inter e #Roma. Possibili multe e sanzioni spor… - andreascan76 : RT @calciomercatoit: #Juventus, #Inter e #Roma nei guai: a settembre, la #Uefa erogherà sanzioni per il Financial Fair Play - GianVand : RT @CalcioFinanza: #UEFA, pronte sanzioni per 10 club in tema Fair Play Finanziario: ci sono #Juventus, #Inter e #Roma - ilio_3 : @CalcioFinanza La #Uefa ci sarà ancora quando sarà il momento di irrogare queste “ sanzioni” che con potere di impe… - AndreaEttori : RT @CalcioFinanza: #UEFA, pronte sanzioni per 10 club in tema Fair Play Finanziario: ci sono #Juventus, #Inter e #Roma -