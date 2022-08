Ucraina, Draghi “La Russia deve porre fine all'occupazione” (Di martedì 23 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Nel secondo anniversario della Piattaforma internazionale per la Crimea, desidero esprimere il fermo sostegno dell'Italia a questa iniziativa e all'Ucraina. L'occupazione della penisola di Crimea da parte della Russia nel marzo 2014 è stato un atto di aggressione inaccettabile, una chiara violazione del diritto internazionale. L'Italia ha costantemente condannato l'annessione illegale della Crimea da parte della Russia e la graduale militarizzazione della penisola da parte di Mosca”. Così il premier Mario Draghi, intervenuto con un videomessaggio al Summit internazionale “Crimea Platform”, lanciato lo scorso anno dalla presidenza Ucraina.“Siamo profondamente preoccupati per il peggioramento della situazione dei diritti umani nella penisola e siamo al fianco della ... Leggi su iltempo (Di martedì 23 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Nel secondo anniversario della Piattaforma internazionale per la Crimea, desidero esprimere il fermo sostegno dell'Italia a questa iniziativa e all'. L'della penisola di Crimea da parte dellanel marzo 2014 è stato un atto di aggressione inaccettabile, una chiara violazione del diritto internazionale. L'Italia ha costantemente condannato l'annessione illegale della Crimea da parte dellae la graduale militarizzazione della penisola da parte di Mosca”. Così il premier Mario, intervenuto con un videomessaggio al Summit internazionale “Crimea Platform”, lanciato lo scorso anno dalla presidenza.“Siamo profondamente preoccupati per il peggioramento della situazione dei diritti umani nella penisola e siamo al fianco della ...

