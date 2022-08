Tanto rumore per nulla: Sanna Marin negativa ai test antidroga (Di martedì 23 agosto 2022) Si è spenta, con l’esito degli esami ufficializzato nelle scorse ore, quella polemica nazionale (con riflessi internazionali, sollevando anche molte polemiche in Italia nonostante la distanza geografica) che aveva messo nel mirino Sanna Marin. La prima ministra finlandese, finita nel turbinio degli attacchi dopo la diffusione di alcuni suoi video privati in cui balla a casa di un gruppo di amici, si è sottoposta – come annunciato qualche giorno fa – agli esami tossicologici. E l’esito di questi test antidroga è stato negativo: non ha assunto alcuna sostanza stupefacente (come da lei stesso dichiarato e rivendicato) nelle ultime settimane. Sanna Marin negativa ai test antidroga dopo le polemiche per i video L’esito dei ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) Si è spenta, con l’esito degli esami ufficializzato nelle scorse ore, quella polemica nazionale (con riflessi internazionali, sollevando anche molte polemiche in Italia nonostante la distanza geografica) che aveva messo nel mirino. La prima ministra finlandese, finita nel turbinio degli attacchi dopo la diffusione di alcuni suoi video privati in cui balla a casa di un gruppo di amici, si è sottoposta – come annunciato qualche giorno fa – agli esami tossicologici. E l’esito di questiè stato negativo: non ha assunto alcuna sostanza stupefacente (come da lei stesso dichiarato e rivendicato) nelle ultime settimane.aidopo le polemiche per i video L’esito dei ...

