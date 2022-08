“Siamo distrutti”. Tv in lutto: morto uno dei Tretté, il popolare trio comico (Di martedì 23 agosto 2022) morto uno dei Trettré, il trio comico napoletano, composto da Gino Cogliandro, Mirko Setaro ed Edoardo Romano, attivo a cavallo degli anni ottanta e novanta e distintosi specialmente per la loro partecipazione al programma televisivo Drive In. I tre cominciarono presto a emergere sulla scena cabarettistica nazionale, fino al farsi ingaggiare in diversi programmi televisivi tra cui Il barattolo, Il ponte sulla Manica e Lo scatolone. A partire dal 1983, poi, divennero una presenza quasi fissa del fortunato varietà televisivo Drive In, affiancando al contempo Paolo Villaggio nei programmi Un fantastico tragico venerdì e Che piacere averti qui, conquistando così una notevole fama presso il pubblico televisivo. A seguito della notorietà conseguita soprattutto con Drive In, I Trettré parteciparono quindi, come conduttori o protagonisti, ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 23 agosto 2022)uno dei Trettré, ilnapoletano, composto da Gino Cogliandro, Mirko Setaro ed Edoardo Romano, attivo a cavallo degli anni ottanta e novanta e distintosi specialmente per la loro partecipazione al programma televisivo Drive In. I tre cominciarono presto a emergere sulla scena cabarettistica nazionale, fino al farsi ingaggiare in diversi programmi televisivi tra cui Il barattolo, Il ponte sulla Manica e Lo scatolone. A partire dal 1983, poi, divennero una presenza quasi fissa del fortunato varietà televisivo Drive In, affiancando al contempo Paolo Villaggio nei programmi Un fantastico tragico venerdì e Che piacere averti qui, conquistando così una notevole fama presso il pubblico televisivo. A seguito della notorietà conseguita soprattutto con Drive In, I Trettré parteciparono quindi, come conduttori o protagonisti, ...

