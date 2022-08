“Quando stavamo insieme non lo faceva”: Paolo Barale, enorme bomba su Gianni Sperti (Di martedì 23 agosto 2022) Generalmente in estate il gossip tende ad avere sempre più spazio. Complice di questa situazione è il fatto che la maggior parte delle persone, essendo in ferie, hanno molto più tempo da dedicare alla cronaca rosa. L’ultima bomba lanciata riguarda Gianni Sperti ed è stata Paola Barale a dare il via a tutto. Da quadto Paola Barale e Gianni Sperti erano uniti in matrimonio sono passati molti anni. Un amore poi giunto al capolinea, sfociato in un divorzio. All’epoca lei era una popolare presentatrice e lui un altrettanto popolare ballerino. Nessuno è mai venuto a conoscenza dei motivi per i quali la coppia ha deciso di arrivare alla separazione. Nonostante ciò, sono stati tante le indiscrezioni trapelate sui giornali al riguardo e ad oggi, anche se è ... Leggi su ildemocratico (Di martedì 23 agosto 2022) Generalmente in estate il gossip tende ad avere sempre più spazio. Complice di questa situazione è il fatto che la maggior parte delle persone, essendo in ferie, hanno molto più tempo da dedicare alla cronaca rosa. L’ultimalanciata riguardaed è stata Paolaa dare il via a tutto. Da quadto Paolaerano uniti in matrimonio sono passati molti anni. Un amore poi giunto al capolinea, sfociato in un divorzio. All’epoca lei era una popolare presentatrice e lui un altrettanto popolare ballerino. Nessuno è mai venuto a conoscenza dei motivi per i quali la coppia ha deciso di arrivare alla separazione. Nonostante ciò, sono stati tante le indiscrezioni trapelate sui giornali al riguardo e ad oggi, anche se è ...

LauraPausini : “Ricordo che mi trovavo in macchina ad Orlando, stavo iniziando il tour radio per presentare la canzone, quando una… - EnricoLetta : Esattamente un mese fa, quando Conte, Berlusconi e Salvini facevano cadere il Governo Draghi, stavamo per realizzar… - SusanaArango_ : RT @LauraPausini: “Ricordo che mi trovavo in macchina ad Orlando, stavo iniziando il tour radio per presentare la canzone, quando una radio… - theyremyall : Comunque io morta quando in questo momento è venuto fuori errore di comunicazione perché gli altri stavamo cercando… - RollingStoneita : #TrainwreckWoodstock99 ricostruisce i tre giorni del festival peggiore di sempre, tra esibizioni più simili a dei s… -