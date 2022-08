Qualificazioni Us Open 2022: Agamenone e Marcora avanzano al secondo turno, sarà derby (Di martedì 23 agosto 2022) Prima giornata di Qualificazioni per l’ingresso al tabellone principale degli Us Open 2022 infarcite di italiani sui campi in cemento americani, visto che sono ben diciotto a nutrire la pattuglia azzurra al maschile, con tre azzurre a portare il numero totale di giocatori italiani impegnati tra la serata e la notte a quota ventuno. Avvio molto positivo per il Bel Paese, visto che le prime due sfide, che vedevano impegnati un italiano contro un argentino, terminano con il successo di Roberto Marcora, che avanza dunque al secondo turno, e la vittoria di Franco Agamenone, che in rimonta batte Francisco Comesana in una sfida contro le sue origini e tiene vivo il sogno di qualificarsi al main draw dello Slam statunitense, dove se la vedrà proprio con il bustocco in un ... Leggi su sportface (Di martedì 23 agosto 2022) Prima giornata diper l’ingresso al tabellone principale degli Usinfarcite di italiani sui campi in cemento americani, visto che sono ben diciotto a nutrire la pattuglia azzurra al maschile, con tre azzurre a portare il numero totale di giocatori italiani impegnati tra la serata e la notte a quota ventuno. Avvio molto positivo per il Bel Paese, visto che le prime due sfide, che vedevano impegnati un italiano contro un argentino, terminano con il successo di Roberto, che avanza dunque al, e la vittoria di Franco, che in rimonta batte Francisco Comesana in una sfida contro le sue origini e tiene vivo il sogno di qualificarsi al main draw dello Slam statunitense, dove se la vedrà proprio con il bustocco in un ...

