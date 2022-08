Perdonanza | XX ' Premio Rotary' assegnato alla memoria di David Sassoli

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 23 agosto 2022) L'Aquila - Saràdiil XX "", iniziativa organizzata dai due ClubL'Aquila eL'Aquila Gran Sasso d'Italia. A, scomparso lo scorso gennaio, già presidente del Parlamento Europeo, viene riconosciuta una vita d'impegno per il dialogo e per la risoluzione dei conflitti, in quanto testimone dei valori di pace e di solidarietà fermamente voluti da Pietro da Morrone, Papa Celestino V. Nel corso di una cerimonia a L'Aquila sabato prossimo, 27 agosto alle 9.30, nell'Auditorium della Fondazione Carispaq in corso Vittorio Emanuele 196, ilsarà consegnatomoglie, Alessandra Vittorini, ...