“Ormai non ci sono più dubbi!”: l’annuncio sulla trattativa Navas-Napoli (Di martedì 23 agosto 2022) Ormai non è più un mistero: Keylor Navas rappresenterebbe la ciliegina sulla torta del mercato del Napoli, che insiste per l’ingaggio del portiere costaricano. Va avanti la trattativa – slegata, ma parallela – con il PSG per l’ex Real Madrid e Fabian Ruiz, centrocampista che è finito ai margini del progetto azzurro, così come dimostrato dalle recenti esclusioni nei primi impegni in campionato della squadra di Luciano Spalletti, a punteggio pieno in classifica. Un affare non tra i più semplici, considerate anche le cifre in ballo tra Navas e il club francese, sempre più deciso a puntare su Gianluigi Donnarumma come primo. Tuttavia, stando a quanto si apprende dal quotidiano La Repubblica, parrebbero esserci pochi dubbi: sarà lui il nuovo rinforzo tra i pali. In particolare, la ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 23 agosto 2022)non è più un mistero: Keylorrappresenterebbe la cilieginatorta del mercato del, che insiste per l’ingaggio del portiere costaricano. Va avanti la– slegata, ma parallela – con il PSG per l’ex Real Madrid e Fabian Ruiz, centrocampista che è finito ai margini del progetto azzurro, così come dimostrato dalle recenti esclusioni nei primi impegni in campionato della squadra di Luciano Spalletti, a punteggio pieno in classifica. Un affare non tra i più semplici, considerate anche le cifre in ballo trae il club francese, sempre più deciso a puntare su Gianluigi Donnarumma come primo. Tuttavia, stando a quanto si apprende dal quotidiano La Repubblica, parrebbero esserci pochi dubbi: sarà lui il nuovo rinforzo tra i pali. In particolare, la ...

