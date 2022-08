Monterey Car Week - La Duesenberg J Figoni Sports Torpedo è Best of Show (Di martedì 23 agosto 2022) Con la raffica di debutti che ha caratterizzato il Weekend della Monterey Car Week, i concorsi d'eleganza sono quasi passati in secondo piano. Ma il regno del lusso della kermesse californiana ha, come ogni anno, eletto le sue regine. Su tutte la rarissima Duesenberg J Figoni Sports Torpedo del 1932 che si è aggiudicata il titolo di Best of Show a Pebble Beach. Il sigillo è di quelli storici, perché incorona un'auto americana ben 20 anni dopo l'ultima volta: correva l'anno 2013 e ad aggiudicarsi il premio era una Packard Twelve del 1934. Superate, tra le varie concorrenti, una Talbot-Lago T150C-SS Figoni & Falaschi Teardrop Coupé del 1937, una Duesenberg J Graber Cabriolet del 1930 e unaTalbot-Lago ... Leggi su quattroruote (Di martedì 23 agosto 2022) Con la raffica di debutti che ha caratterizzato ilend dellaCar, i concorsi d'eleganza sono quasi passati in secondo piano. Ma il regno del lusso della kermesse californiana ha, come ogni anno, eletto le sue regine. Su tutte la rarissimadel 1932 che si è aggiudicata il titolo diofa Pebble Beach. Il sigillo è di quelli storici, perché incorona un'auto americana ben 20 anni dopo l'ultima volta: correva l'anno 2013 e ad aggiudicarsi il premio era una Packard Twelve del 1934. Superate, tra le varie concorrenti, una Talbot-Lago T150C-SS& Falaschi Teardrop Coupé del 1937, unaJ Graber Cabriolet del 1930 e unaTalbot-Lago ...

