Milan, Onyedika costa troppo (Di martedì 23 agosto 2022) Il Milan sta mollando la pista che porta a Onyedika del Midtjilland. Il club rossonero si è scontrato fin dal primo giorno con una richiesta... Leggi su calciomercato (Di martedì 23 agosto 2022) Ilsta mollando la pista che porta adel Midtjilland. Il club rossonero si è scontrato fin dal primo giorno con una richiesta...

DiMarzio : .@acmilan, situazione centrocampo. Distanza tra club per #Onyedika, piacciono #Onana del @girondins e #Vranckx del… - lucabianchin7 : Un nome nuovo nella lista del #Milan per il centrocampo: piace Aster #Vranckx, belga del 2002 del Wolfsburg. E' in… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Il @acmilan ha presentato un'offerta al @fcmidtjylland per #Onyedika: c'è ancora distanza… - Aleamoruso99 : Vuoi #Tanganga? Obbligo di riscatto. Vuoi #Diallo? Paga, che i soldi li hai, sei il Milan. Vuoi #Onyedika? Son 10… - Aleamoruso99 : Jean Onana 1. Palliativo per tifosi Se il #Milan non vuole acquistarlo a titolo definitivo ovviamente non convinc… -