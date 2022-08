L’intervista di DAZN a Mertens (Di martedì 23 agosto 2022) Dries Mertens, ex attaccante del Napoli, è stato intervistato ieri sera a DAZN nel programma “Supertele”. Dopo nove anni in maglia azzurra il folletto belga ha firmato da svicolato un contratto da 4 milioni a stagione con i turchi del Galatasaray. Una decisione non semplice per Dries ma sopratutto, una scelta non facilmente digeribile per L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 23 agosto 2022) Dries, ex attaccante del Napoli, è stato intervistato ieri sera anel programma “Supertele”. Dopo nove anni in maglia azzurra il folletto belga ha firmato da svicolato un contratto da 4 milioni a stagione con i turchi del Galatasaray. Una decisione non semplice per Dries ma sopratutto, una scelta non facilmente digeribile per L'articolo

AliprandiJacopo : La Roma comunica che non ci sarà l'intervista di #Mourinho a #Dazn per la sovrapposizione con altri contenuti nella… - teojtw : Ovviamente a questo estratto di Sky si aggiungono le critiche fatte su Dazn. Praticamente ad ogni intervista ci ten… - ralphfiennes55 : L'intervista completa a Dries su Dazn, nessuna polemica, solo parole d'amore per Napoli. Semplicemente Dries Ciro M… - Doctor_D03 : sto guardando l'intervista di Mertens su Dazn?????? - n9ve2 : @PinoVaccaro77 @USCremonese ...riguardati l'intervista di ieri sera a Dazn. Poi riguardala togliendo l'audio. T'ammmmazzi da ride. ?????? -