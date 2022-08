«Il Covid è una grande truffa», altro candidato del Terzo Polo nei guai per un post: è Angelo Di Lena (Di martedì 23 agosto 2022) post social con dichiarazioni No vax e messaggi che sostengono il complotto del nuovo ordine mondiale. Si legge questo nel feed delle liste di uno dei candidati di Italia Viva e Azione. Si tratta di Angelo Di Lena, consigliere comunale uscente di Pulsano, nonché consigliere dell’Unione dei comuni del versante orientale della Provincia di Taranto. Con un passato nella Lega, ora Di Lena è transitato al Terzo Polo e si è candidato nel collegio uninominale Puglia 08, in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. «Quella del Coronavirus è una grande truffa. Si tratta di un’epidemia dichiarata che non miete – come le vere epidemie – masse indistinte di persone, ma che invece uccide in massa i diritti di libertà e la dignità di tutti». ... Leggi su open.online (Di martedì 23 agosto 2022)social con dichiarazioni No vax e messaggi che sostengono il complotto del nuovo ordine mondiale. Si legge questo nel feed delle liste di uno dei candidati di Italia Viva e Azione. Si tratta diDi, consigliere comunale uscente di Pulsano, nonché consigliere dell’Unione dei comuni del versante orientale della Provincia di Taranto. Con un passato nella Lega, ora Diè transitato ale si ènel collegio uninominale Puglia 08, in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. «Quella del Coronavirus è una. Si tratta di un’epidemia dichiarata che non miete – come le vere epidemie – masse indistinte di persone, ma che invece uccide in massa i diritti di libertà e la dignità di tutti». ...

