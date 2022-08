Fate: The Winx Saga, la data di uscita della seconda stagione (Di martedì 23 agosto 2022) Rilasciato da poche ore da Netflix il trailer della seconda stagione di Fate: The Winx Saga. data di uscita 16 settembre 2022. Manca pochissimo, quindi, all’arrivo del secondo capitolo della serie ideata da Brian Young (The Vampire Diaries) nonché rivisitazione live-action del cartone animato firmato da Iginio Straffi. Ritorneranno Bloom, interpretata da Abigail Cowen, Stella, Hannah van der Westhuysen, Musa, Elisha Applebaum, Aisha, Precious Mustapha e Terra, Eliot Salt. La grande novità sarà il personaggio di Flora, interpretata da Paulina Chávez. Se una delle protagoniste originali è stata aggiunta al cast, continua a rimanere fuori Tecna. Anche quest’anno le ragazze dovranno dividersi tra le lezioni, le sfide e gli amori, ... Leggi su zon (Di martedì 23 agosto 2022) Rilasciato da poche ore da Netflix il trailerdi: Thedi16 settembre 2022. Manca pochissimo, quindi, all’arrivo del secondo capitoloserie ideata da Brian Young (The Vampire Diaries) nonché rivisitazione live-action del cartone animato firmato da Iginio Straffi. Ritorneranno Bloom, interpretata da Abigail Cowen, Stella, Hannah van der Westhuysen, Musa, Elisha Applebaum, Aisha, Precious Mustapha e Terra, Eliot Salt. La grande novità sarà il personaggio di Flora, interpretata da Paulina Chávez. Se una delle protagoniste originali è stata aggiunta al cast, continua a rimanere fuori Tecna. Anche quest’anno le ragazze dovranno dividersi tra le lezioni, le sfide e gli amori, ...

