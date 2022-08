Elezioni | Albertini | Renzi e Boschi volevano candidarmi a Milano | ma Calenda…

(Di martedì 23 agosto 2022) Gabrielenon ci sta e replica all’ennesimo rilancio polemico di Carlo Calenda che, in questa occasione, ne ha anche per Federico Pizzarotti. Interpellato dall’Adnkronos, l’ex sindaco dirisponde con una serie di prove che confermano l’offerta della candidatura ricevuta da Maria Elena, per conto di Matteo, e di un tentativo di dialogo con lo stesso Calenda, al quale il leader di Azione non avrebbe dato alcun seguito. Comunicando, via sms, con Maria Elenascrive: “Desidero ancora ringraziarti della tua generosa proposta di candidatura, cui avevo aderito. Tuttavia, desidero informarti, per evitare equivoci o fraintendimenti che, qualora le decisioni, per quanto mi riguarda, fossero diverse da quelle di cui abbiamo parlato: capolista o alla ...

