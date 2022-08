Del Genio: “Nel Napoli c’è un calciatore sottovalutato” (Di martedì 23 agosto 2022) Paolo Del Genio ha analizzato le prime due giornate del Napoli di Spalletti: “Bene Kvaratskhelia e Lobotka, ma c’è un calciatore sottovalutato”. Kvaratskhelia e Lobotka sono i leader del nuovo Napoli di Luciano Spalletti, il georgiano in particolare ha sorpreso anche i critici più ostici grazie alle sue qualità tecniche e tattiche. Paolo Del Genio ai microfoni di Tele A, ha commentato le prime uscite del Napoli nel campionato di Serie A: “C’è grande soddisfazione per le due vittorie degli azzurri. Luciano Spalletti ha avuto fino a questo momento l’indubbio merito di fare giocare bene la squadra. Non è il mio allenatore preferito, ma per come la vedo io è il migliore tra i mister delle big (Juventus, Milan, Inter e Napoli, ndr)”. Paolo Del ... Leggi su napolipiu (Di martedì 23 agosto 2022) Paolo Delha analizzato le prime due giornate deldi Spalletti: “Bene Kvaratskhelia e Lobotka, ma c’è un”. Kvaratskhelia e Lobotka sono i leader del nuovodi Luciano Spalletti, il georgiano in particolare ha sorpreso anche i critici più ostici grazie alle sue qualità tecniche e tattiche. Paolo Delai microfoni di Tele A, ha commentato le prime uscite delnel campionato di Serie A: “C’è grande soddisfazione per le due vittorie degli azzurri. Luciano Spalletti ha avuto fino a questo momento l’indubbio merito di fare giocare bene la squadra. Non è il mio allenatore preferito, ma per come la vedo io è il migliore tra i mister delle big (Juventus, Milan, Inter e, ndr)”. Paolo Del ...

