Capri, latte scaduto al supermercato: bimba di 15 mesi finisce in ospedale (Di martedì 23 agosto 2022) Brutto episodio in Campania. Una bimba di 15 mesi è finita in ospedale ad AnaCapri, in provincia di Napoli, per aver bevuto del latte scaduto. La madre, come riportato da alcuni media locali, ha presentato denuncia ai Carabinieri contro i titolari dell’esercizio commerciale che le avrebbe venduto il prodotto avariato. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Bimbo di 3 anni trovato morto in macchina: il padre era andato a bere un drink Una bambina di 15 mesi è finita in ospedale dopo aver bevuto del latte scaduto. Secondo le primissime ricostruzioni, la madre avrebbe comprato la confezione in un negozio di AnaCapri. Soltanto dopo che la figlia ha cominciato a vomitare, la donna ... Leggi su tvzap (Di martedì 23 agosto 2022) Brutto episodio in Campania. Unadi 15è finita inad Ana, in provincia di Napoli, per aver bevuto del. La madre, come riportato da alcuni media locali, ha presentato denuncia ai Carabinieri contro i titolari dell’esercizio commerciale che le avrebbe venduto il prodotto avariato. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Bimbo di 3 anni trovato morto in macchina: il padre era andato a bere un drink Una bambina di 15è finita indopo aver bevuto del. Secondo le primissime ricostruzioni, la madre avrebbe comprato la confezione in un negozio di Ana. Soltanto dopo che la figlia ha cominciato a vomitare, la donna ...

fanpage : Si sarebbe sentita male subito dopo aver bevuto del latte, acquistato in un supermercato. - teleischia : CAPRI. BIMBA BEVE LATTE SCADUTO E HA UN MALORE, DENUNCIATO IL SUPERMERCATO - StefaniaFalone : RT @fanpage: Si sarebbe sentita male subito dopo aver bevuto del latte, acquistato in un supermercato. - RotaruCris : RT @romatoday: Latte scaduto in vendita al supermercato, neonata finisce in ospedale - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Si sarebbe sentita male subito dopo aver bevuto del latte, acquistato in un supermercato. -