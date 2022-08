Atmosfera tesa al Psg: c’è impazienza per la lentezza delle operazioni in uscita (tra cui Navas) (Di martedì 23 agosto 2022) Secondo quanto scrive Le Parisien, c’è tensione al Psg. E la situazione è peggiorata negli ultimi giorni. Il motivo è la mancata capacità di Antero Henrique a chiudere le trattative in uscita a soli otto giorni dalla fine del mercato. Mentre infatti Luis Campos si occupa di raggiungere gli accordi con i club, è il brasiliano ad occuparsi delle condizioni economiche, sia in entrata che in uscita. Ma è poco elastico e leggero. Così le operazioni di uscita che non si realizzano, bloccano anche quelle in entrata: Paredes alla Juventus, Ander Herrera all’Athletic Bilbao, Idrissa Gueye all’Everton o Keylor Navas al Napoli sono alcune delle uscite che Antero Henrique non ha terminato. Henrique ha promesso ai giocatori in uscita di concretizzare le loro ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 23 agosto 2022) Secondo quanto scrive Le Parisien, c’è tensione al Psg. E la situazione è peggiorata negli ultimi giorni. Il motivo è la mancata capacità di Antero Henrique a chiudere le trattative ina soli otto giorni dalla fine del mercato. Mentre infatti Luis Campos si occupa di raggiungere gli accordi con i club, è il brasiliano ad occuparsicondizioni economiche, sia in entrata che in. Ma è poco elastico e leggero. Così lediche non si realizzano, bloccano anche quelle in entrata: Paredes alla Juventus, Ander Herrera all’Athletic Bilbao, Idrissa Gueye all’Everton o Keyloral Napoli sono alcuneuscite che Antero Henrique non ha terminato. Henrique ha promesso ai giocatori indi concretizzare le loro ...

