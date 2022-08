Apple estende la riparazione fai-da-te ai Mac Book (Di martedì 23 agosto 2022) Oggi Apple ha annunciato, con un post pubblicato sul proprio blog, che offrirà agli utenti gli strumenti e le guide per le riparazioni di computer portatili MacBook Air e MacBook Pro fai da te, senza doversi rivolgere necessariamente all’assistenza. Apple ha affermato che le parti e gli strumenti di assistenza originali saranno disponibili a partire dal 23 agosto e che i clienti potranno acquistare i kit di riparazione o noleggiarli – se intendono utilizzarli per una singola riparazione – al prezzo di 49 dollari. Al momento il servizio è disponibile solo negli Stati Uniti ma presto verrà esteso anche in altre zone, cominciando dall’Europa. LEGGI ANCHE > La dipendente Apple che, su TikTok, dà info su come non cedere a una estorsione per l’iPhone (e rischia il ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 23 agosto 2022) Oggiha annunciato, con un post pubblicato sul proprio blog, che offrirà agli utenti gli strumenti e le guide per le riparazioni di computer portatili MacAir e MacPro fai da te, senza doversi rivolgere necessariamente all’assistenza.ha affermato che le parti e gli strumenti di assistenza originali saranno disponibili a partire dal 23 agosto e che i clienti potranno acquistare i kit dio noleggiarli – se intendono utilizzarli per una singola– al prezzo di 49 dollari. Al momento il servizio è disponibile solo negli Stati Uniti ma presto verrà esteso anche in altre zone, cominciando dall’Europa. LEGGI ANCHE > La dipendenteche, su TikTok, dà info su come non cedere a una estorsione per l’iPhone (e rischia il ...

