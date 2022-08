15enne ucciso a Pordenone | soldatessa | “Mi scuso con la famiglia”

(Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – “Sono distrutta. Micon tutti, in particolare con ladel ragazzo, per il dolore che ho provocato”. Lo ha detto questa mattina nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto Julia Bravo, la militare americana che ha investito eil ragazzo di 15 anni a Porcia, in provincia di. Lasi è avvalsa della facoltà di non rispondere ed è ora agli arresti domiciliari nella Base Usaf di Aviano. “Valuteremo il da farsi nei prossimi giorni”, dice all’Adnkronos l’avvocato della ragazza Aldo Masserut. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

