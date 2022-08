Vuelta a España 2022, Alejandro Valverde: “Meglio che non parlo sul percorso, abbiamo avuto paura” (Di lunedì 22 agosto 2022) Ultima passerella per l’Embatido. È iniziata l’ultima Vuelta a España per l’idolo di casa, Alejandro Valverde, che appenderà la bicicletta al chiodo al termine di questa stagione. Non un inizio ideale per l’iberico della Movistar in terra neerlandese: per lui anche una caduta, se pur senza conseguenze. Oggi il giorno di riposo, domani si riparte dalla Spagna. Le sue parole sul percorso non del tutto tranquillo di queste prime giornate: “abbiamo avuto molta paura perché, beh, il percorso… Meglio che prima mi faccia una doccia, poi possiamo parlare, perché se dico quello che penso ora, sarebbe Meglio non dire nulla. Non possono esserci questo tipo di percorsi. È come se avessimo attraversato lo stesso ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 agosto 2022) Ultima passerella per l’Embatido. È iniziata l’ultimaper l’idolo di casa,, che appenderà la bicicletta al chiodo al termine di questa stagione. Non un inizio ideale per l’iberico della Movistar in terra neerlandese: per lui anche una caduta, se pur senza conseguenze. Oggi il giorno di riposo, domani si riparte dalla Spagna. Le sue parole sulnon del tutto tranquillo di queste prime giornate: “moltaperché, beh, ilche prima mi faccia una doccia, poi possiamo parlare, perché se dico quello che penso ora, sarebbenon dire nulla. Non possono esserci questo tipo di percorsi. È come se avessimo attraversato lo stesso ...

