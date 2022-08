(Di lunedì 22 agosto 2022) Il ministro della Salute torna in uno studio televisivo e fa confusione. Dalle dimissioni dal Pd alla retorica della "destra no-vax": ecco tutti gli scivoloni in tv

Piergiulio58 : Tutte le balle di Speranza nel suo ritorno in tv. Il ministro della Salute torna in uno studio televisivo e fa conf… -

sul centrodestra Non poteva ...da parte della destra sulla campagna...e Salvini in modo particolare per... Su questo fronte è bene chefaccia ...si sono distinte positivamente...Egli crede nellache si ... oggi violatomodo più ... vogliamo curareferite lancinanti ...curareferite lancinanti... Questa guerra comeguerre ...a quintali. Siamo tutti ...