Provino del GF Vip superato per una ‘creatura di Barbara d’Urso’: “Entra nella casa” (Di lunedì 22 agosto 2022) Mai come quest’anno c’è stato mistero intorno al cast del Grande Fratello Vip. A meno di un mese dall’inizio del reality si conoscono solo 4 o 5 nomi dei futuri vipponi. C’è anche chi dopo aver superato l’ultimo Provino e ad un passo dalla firma avrebbe cambiato idea (questo è il caso di Chadia Rodriguez) e chi sembrava già dentro la casa e invece probabilmente non varcherà la porta rossa (Fariba Tehrani). Di sicuro l’unico nome annunciato dallo stesso Alfonso Signorini è quello di Giovanni Ciacci, che in un’intervista rilasciata a Chi ha anche rivelato di essere sieropositivo e di voler parlare di questo tema durante la sua permanenza nel reality. Adesso però oltre ad Antonino Spinalbese, George Ciupilan, Pamela Prati, Gegia ed Elenoire Ferruzzi, spunta anche un altro nome. Secondo il portale iGossip infatti una ‘creaturella di ... Leggi su biccy (Di lunedì 22 agosto 2022) Mai come quest’anno c’è stato mistero intorno al cast del Grande Fratello Vip. A meno di un mese dall’inizio del reality si conoscono solo 4 o 5 nomi dei futuri vipponi. C’è anche chi dopo averl’ultimoe ad un passo dalla firma avrebbe cambiato idea (questo è il caso di Chadia Rodriguez) e chi sembrava già dentro lae invece probabilmente non varcherà la porta rossa (Fariba Tehrani). Di sicuro l’unico nome annunciato dallo stesso Alfonso Signorini è quello di Giovanni Ciacci, che in un’intervista rilasciata a Chi ha anche rivelato di essere sieropositivo e di voler parlare di questo tema durante la sua permanenza nel reality. Adesso però oltre ad Antonino Spinalbese, George Ciupilan, Pamela Prati, Gegia ed Elenoire Ferruzzi, spunta anche un altro nome. Secondo il portale iGossip infatti una ‘creaturella di ...

