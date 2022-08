Nagelsmann su De Ligt: ''Buona prestazione, crescerà bene con noi'' (Di lunedì 22 agosto 2022) Nel 7 - 0 rifilato dal Bayern al Bochum c'è anche la firma dell'ex bianconero De Ligt, autore del secondo gol dei suoi; soddisfatto il tecnico ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 22 agosto 2022) Nel 7 - 0 rifilato dal Bayern al Bochum c'è anche la firma dell'ex bianconero De, autore del secondo gol dei suoi; soddisfatto il tecnico ...

marcozeus : Nagelsmann su De Ligt: 'Buona prestazione, crescerà bene con noi' E 'chissene frega' nun ce lo metti? - Maximo1804 : @DerKaiserBM Infortunio De Ligt: l'ex Juve è già out! L'annuncio di Nagelsmann - - giuseppeJ1306 : Nagelsmann in conferenza dopo il gol di De Ligt pronto a smerdare la Juventus Football Club - junews24com : De Ligt in campo col Bayern Monaco? La decisione di Nagelsmann è UFFICIALE - - pccpla : RT @junews24com: Infortunio De Ligt: l'ex Juve è già out! L'annuncio di Nagelsmann - -