Lazio, occhio alla concorrenza. Dall'Inghilterra: 'C'è il Nottingham Forest su Reguilon' (Di lunedì 22 agosto 2022) LONDRA (Inghilterra) - Non solo la Lazio, anche il Nottingham Forest - secondo quanto riportato da The Athletic - sta valutando la possibilità di prendere in prestito per il terzino sinistro del ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 22 agosto 2022) LONDRA () - Non solo la, anche il- secondo quanto riportato da The Athletic - sta valutando la possibilità di prendere in prestito per il terzino sinistro del ...

sportli26181512 : #Lazio, occhio alla concorrenza. Dall'Inghilterra: 'C'è il #Nottingham Forest su #Reguilon': Secondo quanto riporta… - ForteMickey : Occhio malocchio prezzemolo e finocchio #Lazio - Maria11688076 : RT @PieraBelfanti: 'Militante dei fascisti di Casapound capolista nel Lazio'per Italexit di Paragone. Alla faccia di chi come #Calenda dic… - legenrehumain : RT @PieraBelfanti: 'Militante dei fascisti di Casapound capolista nel Lazio'per Italexit di Paragone. Alla faccia di chi come #Calenda dic… - ZPeppem : RT @PieraBelfanti: 'Militante dei fascisti di Casapound capolista nel Lazio'per Italexit di Paragone. Alla faccia di chi come #Calenda dic… -