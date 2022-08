Imprenditrici italiane: Chiara Rota seleziona, testa e assembla in un box i migliori ingredienti per cucinare un piatto italiano. Per questo ha lasciato un lavoro da ingegnere gestionale e va in campagna in cerca di fornitori (Di lunedì 22 agosto 2022) Chiara Rota, 37 anni, nel 2015 ha fondato My Cooking Box, l’azienda che spedisce a casa ricette gourmand già confezionate e dosate in tutti i loro ingredienti, pronte per essere cucinate. Laureata con lode in Ingegneria gestionale presso l’Università degli studi di Bergamo, Chiara ha lavorato per varie multinazionali. La svolta, in Usa: «Mi invitavano a “cene italiane” e puntualmente trovavo in tavola spaghetti spezzati con condimenti improbabili. Adesso abbiamo iniziato a esportare negli Stati Uniti». Per la sua idea di far conoscere le ricette italiane nel mondo, nel 2021 Forbes l’ha inclusa tra le 100 leader al femminile d’Italia. Chiara Rota fondatrice My Cooking Box ore 6.30 «Resto un po’ a letto a raccogliere le idee e poi mi ... Leggi su iodonna (Di lunedì 22 agosto 2022), 37 anni, nel 2015 ha fondato My Cooking Box, l’azienda che spedisce a casa ricette gourmand già confezionate e dosate in tutti i loro, pronte per essere cucinate. Laureata con lode in Ingegneriapresso l’Università degli studi di Bergamo,ha lavorato per varie multinazionali. La svolta, in Usa: «Mi invitavano a “cene” e puntualmente trovavo in tavola spaghetti spezzati con condimenti improbabili. Adesso abbiamo iniziato a esportare negli Stati Uniti». Per la sua idea di far conoscere le ricettenel mondo, nel 2021 Forbes l’ha inclusa tra le 100 leader al femminile d’Italia.fondatrice My Cooking Box ore 6.30 «Resto un po’ a letto a raccogliere le idee e poi mi ...

