Francesco Totti in spiaggia a Sabaudia ma non è da solo (Di lunedì 22 agosto 2022) Bocca e social cuciti per Francesco Totti che sta trascorrendo le sue vacanze a Sabaudia. L’ex calciatore non si muove dalla sua villa, la spiaggia resta sempre la stessa, quella libera vicinissima alla villa dove arriva con ombrellone e la sdraio. Tutti in spiaggia a Sabaudia conoscono Totti e Ilary Blasi, per loro sono sempre stati come tutti gli altri, anche per questo la coppia, la loro famiglia, era amatissima. Adesso non sono più una coppia, i figli si dividono tra mamma e papà ma quella spiaggia è presa di mira dai curiosi. I paparazzi restano a distanza, non ci sono più foto di Francesco Totti, non ci sono più foto dei suoi figli o di Ilary Blasi. La conduttrice pubblica da sola le sue foto, mostra lei dove ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 22 agosto 2022) Bocca e social cuciti perche sta trascorrendo le sue vacanze a. L’ex calciatore non si muove dalla sua villa, laresta sempre la stessa, quella libera vicinissima alla villa dove arriva con ombrellone e la sdraio. Tutti inconosconoe Ilary Blasi, per loro sono sempre stati come tutti gli altri, anche per questo la coppia, la loro famiglia, era amatissima. Adesso non sono più una coppia, i figli si dividono tra mamma e papà ma quellaè presa di mira dai curiosi. I paparazzi restano a distanza, non ci sono più foto di, non ci sono più foto dei suoi figli o di Ilary Blasi. La conduttrice pubblica da sola le sue foto, mostra lei dove ...

