Come Andrew Tate ha creato un esercito di uomini soli, rabbiosi e repressi (Di lunedì 22 agosto 2022) Non avevo mai sentito parlare di Andrew Tate prima del diluvio di articoli pieni di preoccupazione, denunce di ONG e campagne per la sua immediata e finalmente raggiunta rimozione dai social media. Quando mi capitava di accorgermi di sfuggita online della sua esistenza, non si distingueva da tanti inutili fanfaroni senza cervello che popolano quotidianamente le nostre navigazioni sul web. D'altra parte, appena il branco dei media si muove, lo fa con un impeto inarrestabile. Ora tutti, da Marie Claire al Daily Mirror, si sono affrettati a stampare rapidi profili che documentano l'ascesa al successo del concorrente fallito del Grande Fratello su TikTok in qualità di fondatore della Hustler's University, un marchio online che non è affatto una vera università e promette di aiutare gli uomini ad arricchirsi velocemente.

