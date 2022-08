Classifica ATP: Sinner fa un passo indietro, Berrettini stabile, Musetti torna al n. 30 (Di lunedì 22 agosto 2022) Il n. 1 d’Italia (13) cede una posto, mentre Matteo resta saldamente al n. 15. Il 20enne di Carrara guadagna tre posizioni e torna nuovamente al suo miglior risultato in carriera. Il primo azzurro fuori dalla top-100 resta Franco Agamenone (n. 109), questa settimana due gradini più in alto Leggi su federtennis (Di lunedì 22 agosto 2022) Il n. 1 d’Italia (13) cede una posto, mentre Matteo resta saldamente al n. 15. Il 20enne di Carrara guadagna tre posizioni enuovamente al suo miglior risultato in carriera. Il primo azzurro fuori dalla top-100 resta Franco Agamenone (n. 109), questa settimana due gradini più in alto

OA_Sport : #TENNIS #ATP Jannik Sinner perde una posizione nella classifica mondiale, Lorenzo Musetti in top-30 - mariobianchi18 : Il #22agosto 1964 è nato #MatsWilander. Ha vinto 7 tornei del Grande Slam. Primo in classifica ATP dal 12/9/1988 al… - ilanista1899 : Borna Coric, n.151 atp, dopo aver superato ben 6 avversari tra i primi 11 in classifica atp, si aggiudica il master… - infoitsport : Ranking Atp Live: Coric ha guadagnato 104 posizioni in classifica (per ora) - TaskrmSolfa : @paolobertolucci Ma come sta in classifica ATP “Dom Perignon”??????? -