Meeting Rimini 2022, mercoledì Draghi torna sul palco (Di domenica 21 agosto 2022) (Adnkronos) – Mario Draghi: senza dubbio è lui il personaggio più atteso al Meeting di Rimini, che pure ha già messo nel carniere i messaggi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di Papa Francesco, l’intervento del commissario Ue per l’Economia Paolo Gentiloni, il video della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, la giornata che ha visto oggi protagonista il cardinale Matteo Zuppi presidente della Cei e dunque dei vescovi italiani; e che si prepara a ospitare i leader dei partiti. Per il premier uscente si tratta di una sorta di ritorno proprio sul quel palco che in qualche modo lanciò la sua chiamata a Palazzo Chigi da parte del Quirinale: allora, era l’agosto del 2020, l’intervento dell’ex governatore prima della Banca d’Italia e poi della Bce fu applauditissimo dal popolo ciellino e ... Leggi su italiasera (Di domenica 21 agosto 2022) (Adnkronos) – Mario: senza dubbio è lui il personaggio più atteso aldi, che pure ha già messo nel carniere i messaggi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di Papa Francesco, l’intervento del commissario Ue per l’Economia Paolo Gentiloni, il video della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, la giornata che ha visto oggi protagonista il cardinale Matteo Zuppi presidente della Cei e dunque dei vescovi italiani; e che si prepara a ospitare i leader dei partiti. Per il premier uscente si tratta di una sorta di ritorno proprio sul quelche in qualche modo lanciò la sua chiamata a Palazzo Chigi da parte del Quirinale: allora, era l’agosto del 2020, l’intervento dell’ex governatore prima della Banca d’Italia e poi della Bce fu applauditissimo dal popolo ciellino e ...

Quirinale : Messaggio del Presidente #Mattarella in occasione della 43° edizione del Meeting di #Rimini: - sole24ore : ?? Il Ministro della Salute Roberto Speranza è intervenuto al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini:… - Avvenire_Nei : L'appuntamento. Cristiani, cioè artigiani di pace. Aperto il Meeting di Rimini - 73Orlando73 : RT @lucadecarolis: Conte: 'Io non invitato al meeting di Cl a Rimini? Evidentemente io e il M5s non siamo potenti o accreditati per poter… - Fort71488686 : RT @CommentoRimosso: #Meeting di #Rimini. #Conte'non mi hanno invitato. Io e #M5s non siamo potenti e non siamo accreditati per partecipare… -